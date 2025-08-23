Így néz ki most a magyar szépségkirálynő sírja

Amikor a szépségversenyek világába lépett, mindössze 16 éves volt Molnár Csilla. Természetes bája és különleges szépsége már fiatal korában nyilvánvalóvá vált. 1985-ben megnyerte az országos szépségversenyt, és pillanatok alatt az ország figyelmének középpontjába került. A siker azonban hatalmas terhet rótt a lelkére, amelyet nehezen tudott elviselni.

1986. július 10-én aztán bekövetkezett a királylány tragédiája, miután túladagolta édesapja szívgyógyszerét, és lidocaint vett be nagymértékben. Bár percek alatt a helyszínen voltak a fonyódi mentők, már nem tudták megmenteni. Mindössze 17 éves volt.

Közel négy évtizeddel a tragédia után is sokan keresik fel Csilla sírját a kaposvári temetőben. Egy friss fotó is felkerült a BTI temetősétái Facebook-csoportba, ahol az is kiderült, hogy a fiatal szépség előtt továbbra is tiszteletüket teszik a látogatók.

