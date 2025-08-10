Kádár L. Gellért egy világmárka új arca - A székely legény meghódította a franciákat is

Az erdélyi színész az Yves Saint Laurent új arca is immár, ezt maga a színész jelentette be Instagram oldalán, ahol az általa reklámozott parfümről készült kampányfilmet is megmutatja.

Ahogyan a Hunyadiban, úgy a divatház reklámfilmjében is ott van minden, ami a tekintetet magára vonzza: erő, elszántság, kidolgozott test, büszke és dacos tekintet, sármos mosoly, és parfüm, parfümfelhő mindenütt. Épp csak az illatot nem érezzük. Gyanítom, nem sokáig. Biztos vagyok benne, hogy sok férfi hordozza hamarosan magán ezt az illatot.