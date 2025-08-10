augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

33°
+36
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Parfümöt reklámoz

1 órája

Kádár L. Gellért egy világmárka új arca - A székely legény meghódította a franciákat is

Címkék#Kádár L. Gellért#parfüm#Instagram

Kádár L. Gellért, a Hunyadi-sorozat főszereplője immár nemcsak a film híres törökverőjeként, Nándorfehérvár hőseként dobogtatja a szíveket.

Antal Anita

Az erdélyi színész az Yves Saint Laurent új arca is immár, ezt maga a színész jelentette be Instagram oldalán, ahol az általa reklámozott parfümről készült kampányfilmet is megmutatja.

Ahogyan a Hunyadiban, úgy a divatház reklámfilmjében is ott van minden, ami a tekintetet magára vonzza: erő, elszántság, kidolgozott test, büszke és dacos tekintet, sármos mosoly, és parfüm, parfümfelhő mindenütt. Épp csak az illatot nem érezzük. Gyanítom, nem sokáig. Biztos vagyok benne, hogy sok férfi hordozza hamarosan magán ezt az illatot. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu