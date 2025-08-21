1 órája
Fordulat Demjén Ferenc állapotában – ezt közölte a menedzsment
A Kossuth-díjas énekes állapota napról napra javul, a műtét sikerült, és már a mozgásszervi rehabilitációja is elindult, írja a menedzsmenttől származó információkra hivatkozva az Index.
Demjén Ferenc 2024. december 6-án
Fotó: Tövissi Bence / Index
Ahogy arról korábban beszámoltunk, az ország egyik legkedveltebb énekese, Demjén Ferenc otthonában szenvedett súlyos balesetet: leesett a lépcsőn egy rossz mozdulat után, és felsőcombtörést szenvedett. Megműtötték, de hónapokat vehet igénybe a gyógyulás.
A Demjén-menedzsment a legendás zenész Facebook-oldalán a napokban közölte, hogy a műtét jól sikerült, az énekes állapota napról napra javul, és már a mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött.
