Friss hírek a balesetet szenvedett énekesről

1 órája

Fordulat Demjén Ferenc állapotában – ezt közölte a menedzsment

A Kossuth-díjas énekes állapota napról napra javul, a műtét sikerült, és már a mozgásszervi rehabilitációja is elindult, írja a menedzsmenttől származó információkra hivatkozva az Index.

Demjén Ferenc 2024. december 6-án

Fotó: Tövissi Bence / Index

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az ország egyik legkedveltebb énekese, Demjén Ferenc otthonában szenvedett súlyos balesetet:  leesett a lépcsőn egy rossz mozdulat után, és felsőcombtörést szenvedett. Megműtötték, de hónapokat vehet igénybe a gyógyulás.

A Demjén-menedzsment a legendás zenész Facebook-oldalán a napokban közölte, hogy a műtét jól sikerült, az énekes állapota napról napra javul, és már a mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött.

