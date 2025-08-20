augusztus 20., szerda

A nádasban élnek

49 perce

Cuki vadállatok lepték el a balatoni nyaraló udvarát  - nem hiszed el, mit műveltek (videó)

Címkék#süldő#Dózsa György utca#vaddisznó

Vadmalacok bukkantak fel egy balatonmáriafürdői telken, a tulajdonos videót is készített róla, amint a lehullott almából lakmározik a hat kis állat. Somogyi társportálunknak adott nyilatkozata a nagyobb problémára is rávilágít. 

Zaol.hu

A vadmalacok augusztus 18-án Balatonmáriafürdőn, a Parti utca és Dózsa György utca közötti részen tűntek fel, a Dorka nyaraló kertjében.
– Először azt hittem, hogy esik az eső, mert olyan furcsa zajt hallottam. Kivilágítottam az ablakon, és láttam, hogy süldő, csíkos vadmalacok eszik az almákat. Nem is azért osztottam meg a történteket, és a videót, mintha problémám lenne velük – tudom, hogy itt élnek –, inkább azért, hogy mások is tudjanak róla. Ez fél tizenegy körül volt, és nyilván a szüleik, a nagyobb vaddisznók is a közelben voltak – mesélte a Sonline.hu megkeresésére a Dorka nyaraló tulajdonosa, János.

Részletek és videó a sonline.hu cikkében.

