Cuki vadállatok lepték el a balatoni nyaraló udvarát  - nem hiszed el, mit műveltek (videó)

A vadmalacok augusztus 18-án Balatonmáriafürdőn, a Parti utca és Dózsa György utca közötti részen tűntek fel, a Dorka nyaraló kertjében.

– Először azt hittem, hogy esik az eső, mert olyan furcsa zajt hallottam. Kivilágítottam az ablakon, és láttam, hogy süldő, csíkos vadmalacok eszik az almákat. Nem is azért osztottam meg a történteket, és a videót, mintha problémám lenne velük – tudom, hogy itt élnek –, inkább azért, hogy mások is tudjanak róla. Ez fél tizenegy körül volt, és nyilván a szüleik, a nagyobb vaddisznók is a közelben voltak – mesélte a Sonline.hu megkeresésére a Dorka nyaraló tulajdonosa, János.

