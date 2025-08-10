36 perce
Zalai kötődése is van a gyönyörű modellnek, aki az országos verseny döntőjében lenyűgözte a zsűrit (fotó)
A Best Model of Hungary verseny országos döntőjében szerepelt szépség, Csimszki Bianka ugyan Somogy vármegyei, de - mint azt szerkesztőségünknek megírta - Zalához is kötődik, élete első divatbemutatója például Nagykanizsán volt. A gyönyörű modell fordulatos történetét a Sonline mutatta be.
Hollywoodban is megállná a helyét a vörös ruhakölteményben a somogyi szépség. Forrás: Best Topmodel of Hungary
Csimszi Bianka tavasszal jelentkezett a Best Model of Hungary versenyre, s még nem gondolta, hogy egy küzdelmes időszak lezárása lesz a megmérettetés. Bianka terveit egy súlyos autóbaleset áthúzta, melyben a gerince is megsérült, teste tele volt zúzódásokkal, így kénytelen volt visszalépni.