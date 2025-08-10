Zalai kötődése is van a gyönyörű modellnek, aki az országos verseny döntőjében lenyűgözte a zsűrit (fotó)

Csimszi Bianka tavasszal jelentkezett a Best Model of Hungary versenyre, s még nem gondolta, hogy egy küzdelmes időszak lezárása lesz a megmérettetés. Bianka terveit egy súlyos autóbaleset áthúzta, melyben a gerince is megsérült, teste tele volt zúzódásokkal, így kénytelen volt visszalépni.

