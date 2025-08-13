Aggódnak a rajongók
1 órája
Brutális baleset érte Demjén Ferencet – minden koncertjét lemondták
Néhány perccel ezelőtt érkezett a sokkoló hír Demjén Ferencről. A 78 éves magyar énekest súlyos baleset érte, aggódnak a rajongók.
A Demjén-menedzsment a 78 éves zenész hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy otthonában felsőcombtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége! Mint írták: "Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre! Az ima támogatásokért és a szimpátia üzenetekért hálásak vagyunk!"
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre