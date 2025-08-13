augusztus 13., szerda

Aggódnak a rajongók

1 órája

Brutális baleset érte Demjén Ferencet – minden koncertjét lemondták

#Demjén Ferenc#baleset#felsőcombtörés

Néhány perccel ezelőtt érkezett a sokkoló hír Demjén Ferencről. A 78 éves magyar énekest súlyos baleset érte, aggódnak a rajongók.

Benedek Bálint

A Demjén-menedzsment a 78 éves zenész hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy otthonában felsőcombtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége! Mint írták: "Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre! Az ima támogatásokért  és a szimpátia üzenetekért hálásak vagyunk!"

Demjén Ferenc
Demjén Ferenc súlyosan megsérült, aggódnak a rajongók a 78 éves énekesért
Fotó: Facebook/Demjén Ferenc

 

 

