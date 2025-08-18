Balaton-átevezés pancser módra – hajszálon múlott az életük

Szerencsére nem kerültek a Darwin-díjasok táborába, de akár ez is megtörténtetett volna, hajszál híján múlott. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának munkatársait mindenesetre alaposan próbára tette három férfi a közelmúltban. Az úriemberek Révfülöpről egy kenuval akarták átevezni a Balatont. Ám ez a Balaton-átevezés enyhén szólva is félresikerült.

Forrás: VMSZ/Facebook

A Balaton átevezés balul sült el, a gyermek karúszó nem segített

Az erőpróba kitalálói sajnos nem vették figyelembe, hogy az erős szél miatt a hullámzás is erős, és ez mind nem elég: egyiküknél az úszástudás is hiányzott. A komoly hullámzás miatt a táv közepe táján beborultak a vízbe. Az egyikük kiúszott Balatonboglárra, és a vízimentők strandi kollégájától kért segítséget. A vízimentők riasztották a sürgősségi mentőhajójukat, s az Alfa meg is találta a másik két bajba jutott férfit, akik akkor már másfél órája kapaszkodtak a kenuba. Az úszni nem tudó férfi már erőtartalékai végén járt, amikor a hajóba emelték.

Ő gyermek karúszóval próbálta ellensúlyozni az úszástudás hiányát, mentőmellényt pedig egyikük sem viselt. Szerencsére végül senkinek nem esett baja, de akár tragédia is történhetett volna. A gyermek karúszó nem képes felnőtteket vízen tartani, ráadásul a Balaton átevezése is tilos, kivéve, ha az szervezett keretek között történik.