augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

25°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem semmi!

44 perce

Balaton-átevezés pancser módra – hajszálon múlott az életük

Címkék#kenu#Darwin#Balaton#vízimentő

Jó, hogy nem lett végül Darwin-díj belőle! Balaton-átevezés kenuval és gyermek karúszóval nem épp nyertes ötlet.

Antal Anita

Szerencsére nem kerültek a Darwin-díjasok táborába, de akár ez is megtörténtetett volna, hajszál híján múlott. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának munkatársait mindenesetre alaposan próbára tette három férfi a közelmúltban. Az úriemberek Révfülöpről egy kenuval akarták átevezni a Balatont. Ám ez a Balaton-átevezés enyhén szólva is félresikerült.

A Balaton átevezés balul sült el
Balul sült el a Balaton-átevezés, a vízimentők segítettek a bajba jutottakon. Egyikük úszni sem tudott, és gyermek karúszóval gondolta biztonságban magát...
Forrás: VMSZ/Facebook

A Balaton átevezés balul sült el, a gyermek karúszó nem segített

Az erőpróba kitalálói sajnos nem vették figyelembe, hogy az erős szél miatt a hullámzás is erős, és ez mind nem elég: egyiküknél az úszástudás is hiányzott. A komoly hullámzás miatt a táv közepe táján beborultak a vízbe. Az egyikük kiúszott Balatonboglárra, és a vízimentők strandi kollégájától kért segítséget. A vízimentők riasztották a sürgősségi mentőhajójukat, s az Alfa meg is találta a másik két bajba jutott férfit, akik akkor már másfél órája kapaszkodtak a kenuba. Az úszni nem tudó férfi már erőtartalékai végén járt, amikor a hajóba emelték. 

Ő gyermek karúszóval próbálta ellensúlyozni az úszástudás hiányát, mentőmellényt pedig egyikük sem viselt. Szerencsére végül senkinek nem esett baja, de akár tragédia is történhetett volna. A gyermek karúszó nem képes felnőtteket vízen tartani, ráadásul a Balaton átevezése is tilos, kivéve, ha az szervezett keretek között történik. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu