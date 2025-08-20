augusztus 20., szerda

István névnap

27 perce

Csak a szabadnapot élvezed, vagy ismered is az ünnepet? Itt az ideje bizonyítani!

Címkék#Magyarország#ünnep#augusztus 20#kvíz

Mielőtt elmész valamelyik augusztus 20-ai programra, töltsd ki kvízünket!

Zaol.hu

Augusztus 20 kétségtelenül Magyarország egyik legfontosabb nemzeti ünnepe, ezért igenis fontos, hogy tudjuk miről is szól. E heti kvízünkben tesztelheted ezt a tudást!

1.
Mit ünneplünk augusztus 20-án?
2.
Mióta van tűzijáték minden augusztus 20-án?
3.
Honnan indul a Szent Jobb-körmenet?
4.
Mit szimbolizált régen a kenyér?
5.
Ki nyilvánította munkaszüneti nappá augusztus 20-át?
6.
Melyik évben okozott tragédiát a viharos időjárás Budapesten az ünnepi tűzijátékon?

 

