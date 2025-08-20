augusztus 20., szerda

Ő megtesz mindet

1 órája

El se hinnéd, mivel bántják az emberek Agárdi Szilvit!

A látássérült énekesnő elég modortalan üzeneteket kap - most videóban válaszolt.

Zaol.hu

Agárdi Szilvi, látássérült énekesnő a minap egy megható Instagram videóban válaszolt azoknak,  akik üzenetekben vádolják, hogy nem tesz meg mindent azért, hogy javuljon szeme állapota. A felvételen Szilvia elcsukló hangon meséli, hogy sajnos retinaleszakadása van, ami az orvostudomány jelenlegi tudása szerint gyógyíthatatlan. 

 

 

