El se hinnéd, mivel bántják az emberek Agárdi Szilvit!

Agárdi Szilvi, látássérült énekesnő a minap egy megható Instagram videóban válaszolt azoknak, akik üzenetekben vádolják, hogy nem tesz meg mindent azért, hogy javuljon szeme állapota. A felvételen Szilvia elcsukló hangon meséli, hogy sajnos retinaleszakadása van, ami az orvostudomány jelenlegi tudása szerint gyógyíthatatlan.