Sok a bizonytalanság Hulk Hogan halála ügyében – most megszólalt egy zalai pankrátor

Hulk Hogan élete összeforrt a pankrációval. Gyerekként Roósz Pétert is akkor kezdte el érdekelni a pankráció, amikor meglátta a hatalmas Hulk Hogan-t a ringben. Péter végigkövette a pályafutását, és megemlékezett több fontos évszámról is. Úgy fogalmazott: az 1980-as években a pankráció egyik legnagyobb sztárja, a WWF (World Wrestling Federation) hős karaktere volt. Ekkortájt vált ismertté a "Hulkamania" korszak, mely 1993-ig tartott. Ez volt "uralkodása" legdicsőségesebb időszaka. Hulk Hogan és a Szikla (The Rock), vagyis Dwayne Johnson a Wrestlemania X8-on bemutatott mérkőzése is örök emlék marad. Hulk ráadásul kitört onnan és Hollywood felkarolta, rengeteg filmben játszott.

Hulk Hogan a pankrátorok példaképe lehet. Roósz Péter (elöl) az egyik korábbi meccsén küzd

Fotó: Roósz Péter/Olvasó

Hulk Hogan: show és küzdelem

Péterről korábban már írtunk cikket portálunkon, akkor elmondta: elsőre felkeltette az érdeklődését, aztán kicsivel később látott még egy közvetítést, majd még egyet, és egyre jobban izgatta a pankráció. "2009-10 körül jutott el odáig, hogy csináljam is." Így csatlakozott a HCW-hez, a Hungarian Championship Wrestling nevű szervezethez, mely Magyarország legrégebbi, ma is működő pankrátor egyesülete. A pankráció küzdősportlapokon nyugszik, s az egészet nyakon öntötték látványos show elemekkel.

A pankráció egyik pillanata, amikor Péter is földre került

Fotó: Roósz Péter/Olvasó

Tervei voltak...

– Hulk Hogan gyermekkorom sztárja, abban az időszakban már a késői korszakát élte, de még mindig meghatározója volt a pankrátor világnak – mesélte Roósz Péter. – Közel az 50 évéhez akkor is nagy hatást gyakorolt rám. Olyan előadói képességei voltak és persze olyan ereje, ami meggyőzött. Hogan taposta ki az utat a pankrációnak, hogy mindenki megismerhesse ezt a műfajt világszerte. Egy élő legenda távozott, aki megpróbált újra visszatérni a képernyőre és népszerűsíteni a pankrációt. Úgy tudom, tervei, álmai voltak, szeretett volna egy új birkózó szervezetet létrehozni.

Szívmegállás vagy valami más a halál oka?

Péter hozzátette: egyelőre ismeretlen a halálok, de néhány helyen azt írták, szívmegállás okozta Hulk halálát. Ez nem lepte meg, hiszen maga az ikon 1994-ben beismerte, hogy több mint egy évtizeden át használt szteroidokat. S persze még ki tudja, milyen szereket szedett be, hogy jó formába lendüljön. Néhány profi pankrátor 30-40 évesen veszítette életét szívelégtelenségben, ezért az, hogy Hulk ilyen sokáig élt, szinte ajándék volt.