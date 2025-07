Guns N’ Roses Budapesten: a háromórás koncertbe beleremegett a város

A Vaol munkatársai ott voltak a Puskás Arénában, ahol a Guns N’ Roses fellépése újra bebizonyította: vannak zenekarok, akik bármit is csinálnak, a közönségük kitart mellettük, és minden percet kincsként él meg. Három órán keresztül, 32 dalon át tartott a koncert – egy igazi zenei maraton, amit a közel ötvenezres tömeg együtt énekelt végig, kiabált, ünnepelt. Együtt lélegezett Slash-sel, együtt dobbant Duff basszusával, és együtt várták Axl minden hangját – még akkor is, ha néha csak találgatni lehetett, mit énekel épp.

A Guns N’ Roses feledhetetlen koncertje.

Forrás: VN/Gáspár Eszter

Egy este a Guns N’ Roses-szal, ami a rocktörténelembe íródott

A koncert része volt a zenekar világkörüli turnéjának, amely már a címével is sokat sejtet: Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things – vagyis "Amit akarsz, és amit kapsz, két teljesen különböző dolog".

