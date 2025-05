Nősülni készül a Csillag születik győztese? László Attila nekünk elárulta

A népszerű énekes – akárcsak két éve – színültig megtöltötte a protestáns templomot, s ha lettek volna csillárok, még azokon is lógtak volna. László Attila azt mondta, legutóbbi hévízi látogatása óta sokfelé járt az országban, a Kárpát-medencében s Európában, és így rengeteg emberrel – ne szégyenlősködjünk: rajongóval – megismerkedett, hisz számára nemcsak a koncertek, hanem a személyes találkozások is fontosak.

László Attila: Anya csak egy van, s nekem is nagyon fontos az édesanyám

László Attila: Anya csak egy van

– Anya csak egy van, s nekem is nagyon fontos az édesanyám. A mai alkalom érzelemgazdag utazás lesz, hiszen visszarepülünk a gyerekkorunkba, s felidézzük a régmúlt időket – árulta el László Attila, s betartotta szavát, hiszen egyházi ihletésű dalok mellett szerepelt repertoárján, sok más mellett a Székely himnusz s az Úgy szeretném meghálálni is.

Péntekné Vizkelety Márta és László Attila a hévízi koncert előtt

Gyökeret ereszt

Beszélgetésünkben persze szóba kerültek a kézdivásárhelyi szálak is – amelyek a mai napig élnek.

– Már csak azért is, mert a család nagy része Erdélyben lakik. Megyek is haza, bár csak ritkán jutok el, de nagyon igaz, amit sokaktól hallok: ahol az ember megszületik, ott egy hajszál gyökeret ereszt, és bármerre menjen is valaki a nagyvilágban, az nem szakad el. Erdélyt nem tudják elvenni tőlem, és én sem akarok elszakadni Erdélytől – szögezte le az énekes.

Hol az a gombostű, amit le sem lehet ejteni?...

A hittantáborra gyűjtöttek

Péntekné Vizkelety Márta, Hévíz református lelkipásztora elárulta, e jótékonysági koncert adományaiból a nyári hittantábor rendezését támogatják, s László Attila is e célra ajánlotta fel tiszteletdíját.

– Ő nemzeti kincsünk, egy csodálatos fiatalember, akit Isten azzal a talentummal áldott meg, hogy csodálatosan tud énekelni. Nagyon köszönjük neki ezt a jótékonysági koncertet. Az pedig külön öröm gyülekezetünk számára, hogy református családból származik, s szívesen lép fel templomokban is. Két év után már nagyon vártuk – fogalmazott Péntekné Vizkelety Márta.

Akár A mosoly országában is lehetnénk… Közvetlen személyisége sokakat rabul ejt

