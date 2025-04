Magas rangú kitüntetést kapott a közkedvelt zalaegerszegi tanár

Stárics Roland a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatóhelyettese, földrajz-történelem szakos tanára április 17-én, csütörtökön tizennégy tehetséggondozó szakember társaságában vehette át a MOL–Új Európa Alapítvány Mester-M Díját Miklósa Erika operaénekestől, a MOL–Új Európa Alapítvány kuratóriumának elnökétől, valamint dr. Bacsa Györgytől, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatójától a Művészetek Palotája Üvegtermében.

Stárics Roland jobbján Miklósa Erika, a kuratórium elnöke

A díjat a tanárok a diákjaik jelölése alapján nyerhetik el. Ezúttal a Zrínyi-gimnázium OKTV-döntős, nemzetközi diákolimpikon és egyéni versenygyőztes diákjai a ZMG Földrajzos Műhely tagjaiként csoportosan jelölték a szakmai elismerésre tanárukat.

A kuratórium méltatása így szól: Stárics Roland a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium földrajz-történelem szakos tanára, a földrajz tantárgy tanításának kiemelkedő személyisége. Tanítványai több mint 100 esetben végeztek valamely országos földrajzverseny első 10 helyezettje között. Regionális matematikai, természettudományos, műszaki, informatikai (MTMI) diáklabort is irányít, és az Oktatási Hivatal szakértőjeként részt vesz országos tehetséggondozási, versenyfejlesztési tevékenységekben is. Rendszeresen szervez közösségerősítő tanulmányutakat, felfedezésen alapuló vagy szemléletformáló terepgyakorlatokat, diáklabori és önálló kutatómunkát megalapozó foglalkozásokat, valamint diákjai témanapokra készített fantáziadús alkotásait bemutató, tematikus plakát- és makettkiállításokat. A hátrányos helyzetű diákokat támogató Arany János tehetséggondozó programban is szerepet vállal.

Stárics Roland, Bajzik Bálint, Hegedűs Máté és Novák Róbert

Fotó: Zrínyi-gimnázium

Stárics Roland tanítványai

A folyamatos munkát jelzi, hogy eközben újabb zrínyis földrajzos versenysiker született, ezúttal a Tisza partján. A XIV. Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzversenyen 1. helyezést szerzett a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium csapata: Bajzik Bálint 11. N és Hegedüs Máté Mihály 12. A osztályos tanuló. Felkészítő tanáruk Stárics Roland és Novák Róbert.

A Szegedi Egyetem TTIK Természet- és Környezetföldrajz Tanszéke által rendezett versenyre idén 458 csapat, csaknem ezer középiskolás diák jelentkezett. A kétnapos szegedi döntőbe összesen 48 csapat került be. Bálint és Máté sikere történelmi, mivel a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumból eddig még nem volt győztes páros a szegedi egyetem egykori híres professzoráról elnevezett tanulmányi versenyen.