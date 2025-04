Jóóó' van az úgy... - barkácsmegoldás a belvárosban. Ön látta már?

Mi magunk is rácsodálkoztunk, amikor Nagykanizsa belvárosában megpillantottuk ezt az impozáns kapcsolószekrényt, mely önmagában is egy műalkotás, és elhelyezése minden bizonnyal azzal a céllal történt, hogy emelje a városkép színvonalát. Az ízléses beton alapon látható pléhdoboz a street-art stílusjegyeit viseli, a félig letépett plakát és kezdetleges graffiti az utca lüktető forgatagát vegyíti némi dadaista behatással. Funkcionalitását tekintve is merész, jövőbemutató ötleteket ötvöz a már bevált technikával, hiszen a polipropilén madzag sokrétű felhasználhatóságát hirdeti. A doboz tetején látható patina pedig minden bizonnyal az örökérvényűséget szimbolizálja.

A művészien kialakított kapcsolószekrény Nagykanizsa belvárosában. Fotó: Pásztor András