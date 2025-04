Íme Bud Spencer legendás babkonzervje, itthon is megkóstolhatod

Ha tudta volna a zalaegerszegi alsójánkahegyi sör-virsli és hagymásbab fesztivál ötletcsapata, hogy milyen nagyon trendi dologba fogott annak idején, bizonyára nagyon boldog lett volna már a kezdetektől. A városban 2015-ben rendezték meg először a sör- és hagymásbab fesztivált, amelyet Bud Spencer és Terence Hill filmjei ihlettek.

Bud Spencer babkonzerv

A zalaegerszegi városrészben évek óta nagy népszerűségnek örvend a Bud Spencerre emlékező főzős délután és a hozzá kapcsolódó program, amikor rodeó bika, lökd meg a kecskét, légvár, csúszda, kézműves foglalkozás, arcfestés, vetélkedők, szkander bemutató, virsli, hot-dog, hamburger, palacsinta, hagymás bab, gyros, fagylalt, vattacukor, pattogatott kukorica és sok minden más várja a nyár közepén a környéken lakókat és vendégeiket. Talán idén már a híres-neves konzerv is kóstolható lesz.

Hogy milyen konzerv?

Hát a Bud Power névre keresztelt babkonzerv, ami szenzációként robbant be Európába. A Bud Spencer babkonzerv ízletes és nosztalgikus élményt kínál. Hazánkban is gyorsan népszerű lett, már több helyütt kapható. Aki szeretné megkóstolni, siessen, mert gyorsan elkapkodják még úgyis, hogy drága, írja egyik vidéki laptársunk.

Bud Spencer ihlette zalaegerszegi hagymásbab fesztivál 2022-ben

Három éve ezt tapasztaltuk a zalaegerszegi fesztiválon: "Galbavy Zoltán, az ötletgazda elmondta, az olaszos jelleg az ételekben, a szamba tánc tanításában, a kubai zenészek fellépésében, az esti koncertben és a hangulatban is tetten érhető. A besenyői standon Hencsei Ferenccel találkoztunk, aki arra esküszik, hogy az alapanyagok pirításán múlik a jó íz, a són kívül pedig semmilyen fűszert nem igényel a hagymás-virslis-babos. Ő maga is nagy Bud Spencer rajongó, minden filmjét megnézte, mutatta is, a lányai lerajzolták a színészt, a standjuk egyik logója ez lett. Galbavi Zoltán egyébként már tavaly kapott ajándékba a híres-neves konzervből.

Bud Spencer kedvence

A Bud Spencer babkonzerv piemonti biobabból, hagymával, füstölt szalonnával és fűszerekkel készült 400 grammos finomság ára 3,39 euró (kb. 1400 forint), és már nemcsak Itáliában, hanem Ausztriában, Németországban és Svájcban is felkeltette a boltok figyelmét.