A hit önmagában nem véd meg az úton

Nagykanizsán egy érdekes autómatricát fedeztünk fel egy személygépkocsi oldalablakán: "Jesus is my aribag" vagyis "Jézus a légzsákom". Ennél a védelemnél azért többre van szükség, amikor beszállunk az autóba. Az első és a legfontosabb, hogy minden esetben kapcsoljuk be a biztonsági öveket, mielőtt az autó elindulna.