Első produkcióként egy klasszikus sanzont, Karády Katalintól a Hiába menekülsz című szerelmes dalt adta elő Sárközi Roland, tulajdonképpen hibátlanul, a mentorok teljes megelégedésére. Özönlöttek az elismerő értékelések, de a laikus ténévéző számára sem lehetett kérdés: mind a hangi adottságokat, mind a színpadi jelenlétet tekintve felső kategóriás produkciót ünnepelhetett a közönség. A bemutatkozó kisfilmekből Roland személyes történetét is megismerhették a nézők. Mint elmondta, jó kapcsolatot ápol a szüleivel, de a nagyszülei nevelték fel, és a zenei ambícióit is nagypapájától örökölte, aki nagymamájával együtt a mai napig segíti, támogatja őt mindenben.

Sárközi Roland továbbjutott az X-Faktor legjobb négy versenyzője közé

A második körben mégis veszélyzónába került Sárközi Roland, mivel - jóllehet Michael Bublé Sway című slágerének előadását is méltatták a mentorok - nem kapott széket, Majka azonban a közönségszavazás előtt nem mulasztotta el megemlíteni, hogy ő Rolandot látná szívesen a következő élő showban. Végül ez a forgatókönyv jött be: a veszélyzónás versenyzők közül Szabó Bence és Toldi Sándor búcsúzott, a nézők Sárközi Rolandot juttatták tovább. Még négyen vannak versenyben tehát, köztük Zalaegerszeg büszkesége, aki természetesen nagyon számít a zalaiak szavazataira is. Jövő szombaton a show folytatódik az RTL-en, Roland pedig - a remények szerint - tovább menetel a győzelem felé.