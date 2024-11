Kiválóan sikerült eddig Sárközi Rolandnak a tehetségkutató műsor, a legjobb négyben már benne van. Ma este újból bizonyíthatja tehetségét, és várja a nézők szavazatát. A mai adás nagyon izgalmas lesz, hiszen a négy mentor egy-egy versenyzővel vághat neki az élő show-nak. Tóth Andi Zilincki Nórával, Gáspár Laci Sárközi Rolanddal, Valkusz Milán Fehér Krisztiánnal, Majoros Péter Majka pedig az Éberkómával készül a sztárduettekre. S hogy milyen párosításokat láthatnak?

Sárközi Roland a műsor plakátján Forrás: ZH

Zilincki Nóra az AWS együttessel lép fel,

Sárközi Roland Radics Gigivel énekel,

Fehér Krisztián Varga Márkkal, G.w.M-mel duettezik,

az Éberkóma a Váradi Roma Caféval száll versenybe.

A zalaegerszegi Sárközi Roland már országos hírnevet szerzett a műsor révén, és egyre nagyobb a rajongótábora. Facebook-oldalán ezt írja: "Nincs megállás, gőzerővel készülök a 4. élő showra, már csak azért is, hogy megháláljam nektek azt a sok támogatást, amit tőletek kapok! Remélem, most szombaton is mellettem lesztek és sikerül a TOP3-ba jutás!

Aki teheti, segítse tehát szavazatával Sárközi Rolandot, aki legutóbb az énektanárának, Berkes Dánielnek a gyógyulásáért szervezett keszthelyi jótékonysági koncerten lépett a közönség elé, ma pedig egy csodás duettet várhatunk tőle és Gigitől.