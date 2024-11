A zalai tehetség emlékezetes fellépést nyújtott a második élő showban, ahol George Benson Nothing’s Gonna Change My Love For You című slágerét adta elő.

Sárközi Roland továbbjutott az X-Faktor 2024 következő fordulójába.

Forrás: X-Faktor facebook oldala

A mentorok között az előadás után heves vita alakult ki: Majka szerint a fiatal énekes iszonyatosan tehetséges, ám gyorsabb dalokkal is bizonyítania kéne. Gáspár Laci, Sárközi Roland mentora nem értett egyet kollégájával, szerinte az igazán nagy tehetség lassú dalokban tud igazán kiteljesedni.

Bár Roland a műsorban széket kapott a mentoroktól később a veszélyzónába került. Szerencsére a közönségszavazatoknak hála a következő adásban is láthatjuk az énekest.

Sárközi Rolandra énektanára, Berkes Dániel is nagyon büszke, aki a minap egy közös képet is posztolt közösségi oldalára egyenesen az X-faktor stúdiójából.