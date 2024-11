A Miss Universe világdöntőjét idén Mexikóvárosban rendezik - innen jelentkezett be nemrég a csodaszép Kenéz Nóra - számolt be a vaol.hu.

Lélegzetelállítóan festett Kenéz Nóra a Miss Universe első idei felvonulásán

Fotó: dr. Kenéz Nóra

Idén 73. alkalommal rendezik meg a versenyt, a döntő előtt már több eseményen is megjelentek a versenyzők - nemrég a Colegio de las Vizcaínas udvarán vonultak végig - írta az Origo. Természetesen dr. Kenéz Nóra is részt vett az eseményen, amelyről közösségi oldalán is beszámolt.