Klau a terhessége ellenére folyamatosan dolgozott az elmúlt hónapokban, rengeteg fellépést tudhat maga mögött, ám saját és gyermeke egészsége érdekében, illetve orvosa tanácsát megfogadva úgy döntött, hogy átmenetileg szünetet tart. Az utolsó fellépése október 12-én volt Orbányosfán, ahol a Klau X Records D.J. elnevezésű formációval szerepelt.

Klau, azaz Juhász-Rózsás Klaudia december elejére várja második gyermekét

Forrás: Klau

Kislányt vár

Az énekesnő érdeklődésünkre elmondta: december elejére várja második gyermekét, aki az elsőhöz hasonlóan kislány lesz. A terhességet viszonylag könnyen viseli, s jól is érzi magát. Az idei éve eddig nagyon jól alakult, boldog kapcsolatban él párjával, Juhász Zsolttal, akivel szintén ebben az esztendőben házasságot is kötöttek. Zsolt nemcsak a magánéletében áll mellette, de egy ideje a zenei produkciójuknak is részese már.

Klau első sikerei

Klau a Rio együttes énekesnőjeként vált ismertté, első sikereit azzal a formációval érte el, amely a 2010-es évek második felében a legkedveltebb és legkeresettebb zalai bulizenekarok közé nőtte ki magát. A Rio a nagyszerű feldolgozások mellett egy önálló slágert is jegyzett, azt a rendkívül népszerűvé vált Pár lépésre a Balaton című bulizós hangulatú dalt, amit a közismert zalai dalszerző-producer-előadó, Dömötör Balázs írt számukra. Klau később szólókarriert is indított, részben ugyancsak Dömötör Balázs, mint szerző, társszerző és hangszerelő közreműködésével.

Klau, mint lemezlovas is sikert aratott a zenei életben

Forrás: Klau

Közkedvelt bulinóták

Az énekesnő szólistaként is hamar sikeresnek bizonyult, legkedveltebb dalai a Felhők közt, a Csillagok – amelynek videoklipjét csodaszép zalai tájakon forgatták –, az Ébredés, illetve a Titok mind-mind nagyszerű bulinóták. Közben rengeteg közös fellépése volt a nyugati országrészben ugyancsak jól ismert Players bulizenekarral, valamint Klau X Records D.J. néven új projekttel is jelentkezett. Juhász-Rózsás Klaudia a zene mellett az élet más területein is aktív, ugyancsak párjával közösen egy ingatlanügynökséget vezetnek.