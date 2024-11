Agárdi Szilvia a koraszülöttek világnapján, november 17-én töltötte fel videóját Instagramra, amelyben többek között azt is megosztotta követőivel, hogy édesanyja mindössze hat hónapos terhes volt, mikor megindult a szülés. Szilvia szeme ezért nem fejlődött ki rendesen, sőt a szíve is gyenge. Inkubátorba tették és három nap alatt háromszor is újra kellett éleszteni.

Az énekesnő rettentő hálás a sorsnak, hogy életben van és persze a kórházi dolgozóknak, akik mindent megtettek érte.