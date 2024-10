"Az a nagy megtiszteltetés ért minket, hogy Major Veronika elfogadta meghívásunkat és ellátogatott menhelyünkre" - tette közzé közösségi oldalán az örömhírt a Szimat Állatvédő Egyesület. A bejegyzésből az is kiderül: a felelős állattartás mellett természetesen szóba került a sport, de a fókuszban a kutyák voltak. "Tartalmas és harmonikus találkozás volt."

Egy barátság kezdtete... Major Veronika nem érkezett üres kézzel, a menhely lakói szívesen vették az ajándékba hozott jutalomfalatokat

Fotó: Facebook/Szimat Állatvédő Egyesület

A látogatásról posztolt Major Veronika is, mint írta: "Mindig is fontosak voltak számomra az állatok, különösen az árvák, akiknek nem adatott meg (még) a saját család. Amikor kutyatartás mellett döntöttem, tudtam, hogy mindenképp mentett kutyát szeretnék. Sajnos rengeteg állat él az utcán vagy rossz körülmények között. Szerencsére vannak olyan csodálatos emberek, akik a saját erejükön felül is azon dolgoznak, hogy ezeknek a kis árváknak valódi otthont és szeretetet biztosítsanak addig, amíg végre saját családjuk nem lesz. Hálával tartozom mindenkinek, aki azért dolgozik, hogy ezek az állatok megfelelő orvosi kezelés, szeretetteljes ellátás és szocializáció után kerülhessenek családba. Nélkülük egész biztosan nem lehetne olyan szuper társam, mint Ammut!"