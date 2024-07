Azt mondják, a fekete slankít, elegánssá tesz és szinte bármilyen alkalomra megfelelő. Valószínűleg ebben hisz a nagykanizsai szépség is, hiszen mint közösségi oldalán írja, ő mindig fekete ruhát választ a vacsorához. Ezt bizonyítandó posztolt is a témában magáról egy csodaszép fotót. Linda bátran választhatja a fekete színt kedvencének, hiszen ez is tökéletesen áll neki.