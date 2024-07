Hogyan legyél hálás a kilátástalannak tűnő helyzetekben is? Kandász Andrea a közösségi oldalán megmutatja: "1 hete bringaúton a saját sávomban nekem jöttek. Röpülés, mindkét alkarom eltört. Fájdalom, de óriási öröm, hogy nem a fejem csapódott be. Azóta is hálás vagyok a jó Istennek, a Sorsomnak ezért."

Andi egyelőre diktálja az instagramra kikerülő tartalmakat, hiszen mindkét karja gipszben van: "Egyedül semmi nem megy. A kiszolgáltatottság érzését eddig nem ismertem. Nem tudtam, hogy milyen nagy probléma lehet akár egy fogmosás, viszketés vagy egy falat kenyér bejuttatása a számba."

Gyors felépülést, jobbulást kívánunk!