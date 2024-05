A zalai származású Agárdi Szilviának remek stílusérzéke van, amit nap-mint-nap be is bizonyít Instagram profilján. A tehetséges énekesnő alakja kifogástalan, a feszülős, bőr hatású nadrág pedig különösen kiemeli idomait. A komment szekcióban kapott is bókokat rendesen!