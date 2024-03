Takács János főrendező elmondása szerint a Zala vármegyei Söjtörről indult zenekar óriási népszerűségnek örvend a környéken, nem véletlen, hogy gyakorlatilag minden évben tartanak legalább egy bulit Balogunyomban, ahová most a helyieken kívül Szombathelyről és Körmendről is rengeteg nőnapozni vágyó érkezett. A Delta aztán nem is okozott senkinek csalódást: valamennyi ismert saját számát eljátszotta, valamint a méltán népszerű feldolgozások sem maradtak el. A közönség pedig végig tombolta, végig bulizta azt a kétszer másfél órát, amit a banda a színpadon töltött. Közben pedig Nótár Mary fellépése még csak fokozta az amúgy is remek hangulatot. Levezetésképpen pedig egy lemezlovas szolgáltatta a talpalá valót. Egészen hajnali négy óráig.

További információkért és fotókért látogass el a vaol.hu-ra.