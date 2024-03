A zalai születésű Takács-Koltay Vilmos több zenei formációban is zenél. Tagja például a Ganxsta Zolee és a Kartel együttesnek, Vilkó és Ganxsta közös akusztikus formációjában is zenél és ne felejtsük ki a "Vilkó egy szál gitárral", ami a pont az ahogy hangzik, Vilkó egy szál gitárral járja az országot és szóló, kausztikus koncerteket ad. Illetve a mára már nem aktív, ám akkor igencsak népszerűnek számító Hollywood Rose zenekar gitárosa is volt.

Vilkó most megosztotta követőivel, hogy mivel is üti el az idejét azokon a hétvégéken, amikor éppen nem koncertezik valahol.