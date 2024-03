Az annak idején Szombathelyről indult Lord az elmúlt hét péntekén Budapesten, a Barba Negra Red Stage színpadán lépett fel, míg másnap Kaposváron adtak koncertet. A zenekar énekese, Pohl Mihály utóbbit megelőzően beszélt lapunknak az idei terveikről.

- A Lord 2022-ben ünnepelte fennállásának ötvenéves jubileumát, amit decemberben ugyancsak a Barba Negrában egy dupla koncerttel zártunk – mondta az énekes. – Ezt követően, tavaly februárban kezdtük el a Lord 51 elnevezésű turnénkat, ami jelenleg is zajlik, bár már átfordultunk a zenekar fennállásának 52. évébe. Erre az esztendőre már több mint ötven koncertet kötöttünk le, köztük egy számunkra nagyon fontos zalaegerszegi fellépést is, hiszen arrafelé mindig nagyszerű közönség vár bennünket, s ott többek közt ezért is mindig nagyon jó hangulatú koncertjeink vannak.

Pohl Mihály hozzátette: Zalába ugyanazzal a húsz dalt tartalmazó műsorral érkeznek, amit az elmúlt hét végén a Barba Negrában, illetve Kaposvárott is bemutattak. Az énekes azt mondja: egy-egy turné során nincs igazán értelme variálni a dalokat, a mostani ráadásul már egy nagyon jól bejáratott program, tele olyan dalokkal, amiket kifejezetten kedvel a közönség. A jelenlegi műsor teljesen átfogja a zenekar történetét, szinte valamennyi eddig megjelent albumukról játszanak, így egészen a klasszikus korszakukig visszanyúlnak. Ebben a programban hat vagy hét olyan dal is szerepel, amit a legutóbbi zalaegerszegi koncerten nem hallhatott tőlük a közönség.

A Lord 1972-ben alakult Szombathelyen. Igazán népszerűvé a gitáros Erős Attila, illetve Pohl Mihály csatlakozását követően, a nyolcvanas évek elején vált. A jelenlegi felállásban kettőjük mellett a már 2005-ben betársult Apró Károly basszusgitáros, valamint a billentyűs hangszereken játszó Horváth Zsolt és a dobos Világi Zoltán található még.