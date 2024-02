A nagykanizsai szépség még 2022-ben képviselte hazánkat a Miss World Hungary győzteseként. Modell karierjét azóta is űzi, bár azóta már időjósként is bemutatkozott a televízióban. Most egy újabb fotózáson készült képekkel lepte meg rajongóit, amelyek Gödöllőn a Királyi Kastélyban készültek.