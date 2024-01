Az első tagcserét még a nyár folyamán jelentette be az Audioshake, akkor a Bad Acrobats egykori zenésze, Mikolai Petra személyében új dobos érkezett a zenekarba, de ugyanekkor csatlakozott a billentyűs Gyöngyösi Barna is. Az ily’ módon négy fősre bővült zenekar július 24-én Budapesten, az A38 Hajó színpadán mutatkozott be először a közönség előtt.

A megváltozott felállású Audioshake

Forrás: Audioshake zenekar

Ősszel tovább folytatódott a zenekar átalakulása. Bella Levente úgy döntött, hogy felhagy a basszusgitározással, ezért erre a posztra Herr Attilát kérték fel, aki session-zenészként számos hazai produkcióban működik közre, illetve távozott Bella Levente régi zenésztársa, a gitáros Juhász Róbert is. Utóbbit az ÖnésÖn zenekar tagja, Varga András váltotta. Az öt fős felállás bemutatkozó szerzeménye a zeneileg is némi irányváltást mutató Eszter című dal lett, ami Bella Levente szerint azt a vélhetően már sokak számára ismerős érzést próbálja meg a zene nyelvén közvetíteni, amikor „egy szórakozóhelyen bejön a lány (vagy a fiú), de nem mersz odamenni hozzá, és csak az arcszerkezet alapján találgatsz, hogy vajon mi lehet a neve”.