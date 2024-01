Beretka Ádám 21 éves, énekes-dalszerző, aki 2021-ben adta ki az első dalát Elvesztem címmel. A dal premierjét a Petőfi Rádióban tartották. Még ebben az évben az Öröm a zene martonvásári és a Dunakanyar Hangja versenyeken különdíjat is nyert. Egy évvel később az egyik kereskedelmi televízió énekes tehetségkutató műsorában ByeAlex 12 fős csapatába került. Zenei karrierje elején tart, ami egyértelműen felfelé ívelő pályán van. Különleges dalaival hamar a közönsége szívébe lopta magát, egyik legnépszerűbb közülük a Fekete rózsa, mely kiemelkedően teljesít a fiatalok kedvenc platformjain a Tiktokon és a Spotify-on egyaránt, Youtube-on pedig átlépte az 1 milliós megtekintést. Tavaly megnyerte a Petőfi Felhő könnyűzenei pályázatát, 700 pályázóból 200-at választott ki a neves zsűri, köztük Ádám Szeptember végén versfeldolgozását is. Zenéi havi rendszerességgel jelennek meg, Dánielfy Gergővel közös dala a Fehér Pillangó.

Beretka Ádámmal együtt lép fel B. Nagy Réka énekesnő, Magyarország egyik legnépszerűbb influenszere. A fiatal vlogger zenei karrierje 14 éves korában indult és azóta is töretlenül ontja magából a kreatív tartalmakat. Nevéhez olyan nagy hallgatottságú dalok fűződnek, mint a Valahol, az Emlékezz rám és a Láss Belém, melyeket már több millióan megtekintették a YouTube-on, a legutóbbi számai, a Nézz Rám és a Mi a bajod? pedig ma is a rádiók és a rajongók kedvence. Réka nemcsak a dalszövegeiben, hanem a közösségi platformjain is arra biztatja a követőit, hogy merjenek önazonosak lenni és fogadják el magukat. Hisz abban, hogy mindannyian különlegesek vagyunk és éppen azok a dolgok tesznek minket egyedivé, amit mások talán a hibáinknak tartanak.

Az este másik fellépője az esztergomi származású 19 éves Vida Marci lesz, aki már több mint öt éve, hogy a zenével komolyabban foglalkozik. Állítása szerint eleinte csak szövegeket írt és fogalma sem volt a mixing/mastering létezéséről, de az évek alatt képezte magát, elmélyült a dalkészítésben, de továbbra is a szövegírás és az előadóművészet, amiben a legjobbnak érzi magát. Az elmúlt 3 évben tíz projekten dolgozott, melyek nagy népszerűségnek örvendenek a zenei platformokon, legismertebb dala a Holdon ülve már a milliós megtekintést is átlépte, Spotify-on pedig havonte 23 ezren hallgatják meg. Az idei évre két lemez kiadásával is készül, egy kislemezzel és az év második felében pedig egy nagylemezzel érkezik.