Szilvi és futótársa, Kele Ati végig együtt haladva, 4 nap és 44 perc alatt teljesítették a 360 The Challenge elnevezésű 264 kilométeres terepversenyt a Gran Canarián, miközben 14.300 méter szintemelkedést is legyűrtek. A 80 indulóból mindössze 22-en értek célba, az öt női versenyzőből Szilvi a 3. lett, Ati a 19, tudtuk meg nagykanizsai terepfutónk facebook oldalán, ahol a versenyről további beszámolók is találhatóak.

Szívből gratulálunk!