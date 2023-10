A közös fellépés kapcsán Janza Kata elmondta: bár régóta ismerik egymást, s mindketten ugyanott, a legendás hírű Sík Olgánál tanultak énekelni, ám még soha nem volt lehetőségük arra, hogy együtt szerepeljenek a közönség előtt. Erre most is a véletlen kínált lehetőséget, hiszen a zalalövői műsorra készülve döbbenten vette tudomásul, hogy az allergiája kiújult, s emiatt az énekhangja megváltozott. Bár orvosi ügyeleten tudott segítséget kérni, ám abban egyáltalán nem bízott, hogy egy közel hatvan perces műsort begyógyszerezve önállóan is végig tudja énekelni, ezért gyorsan egy partnert keresett maga mellé.

- Imre volt az első személy, akit felhívtam, s nagy örömömre azonnal elfogadta a felkérést – folytatta az énekesnő. – Próba nélkül állítottuk össze a programot, elosztva egymás között a dalokat.

- A műsort egy duettel zártuk, egy közismert slágerrel, amit mindketten énekeltünk már színpadon, de együtt értelemszerűen még sosem – egészítette ki az elhangzottakat Haagen Imre. – Én magam is kíváncsian vártam, hogy milyen lesz a fogadtatása.

A két énekes egymást váltva állt ki a közönség elé. Janza Kata rögtön egy ABBA-összeállítással kezdte a műsort, amiben a Dancing Queen, a Mamma Mia, valamint elmondása szerint a saját kedvence, a Thank You for the Music kapott helyet. Ezt követően a Boldogság, gyere haza című Cserháti Zsuzsa slágert adta elő, majd Hofi Géza örökzöldjét, a Lazítanit énekelte el, végül egy operett összeállítással kedveskedett hallgatóságának. Haagen Imre Szécsi Pál dalokkal indított, a Szeretni bolondulásig, a Gedeon bácsi és a Himnusz a nyárhoz egyaránt ismerős volt a jelenlévő közönség számára, majd két világslágert adott elő, a Stand By Me-t Ben E. King-től és Frank Sinatra egyik legismertebb dalát, a My Way-t. Ezt követte a finálé, ahol Máté Péter ideillő, közkedvelt Azért vannak a jó barátok című dalát adta elő végig egymás kezét fogva, nagy sikerrel a páros.