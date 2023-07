Amelyet meg is mutatott 22 perce

Új hajat vágatott magának Zimány Linda

"New hair, who this" jelentkezett be közösségi oldalán megosztott kép alatt Zimány Linda.

Zaol.hu Zaol.hu

A nagykanizsai modell, szinte mindent megoszt magáról, miért pont ne az új haját osztaná meg követőivel. Rengetegen fejezték ki mennyire tetszik az új, rövidre vágott frizura. A bejegyzés megtekintése az Instagramon dr. Zimány Linda (@lindazimany) által megosztott bejegyzés

