Szabó-Thomka Hanna ismerős lehet olvasóinknak, hiszen 2015-ben a Zala Szépe versenyen egészen a döntőig menetelt. A Batthyánygimnáziumban tett érettségit, jelenleg a szombathelyi egyetem földrajz–testnevelés szakra járt. A kanizsai hölgy szerepelt az Exatlon Hungary televíziós műsorban is, közel száz napot töltött a Dominikai Köztársaságban, ebből 73 versenynapon küzdött a „Kihívók” csapatában a „Bajnokok” ellen. A játék után közönségtalálkozókon népszerűsítette a mozgás fontosságát.

Hanna most a kutyájával jelentkezett be az instagrammon és mondta el mennyire fontos neki kis kedvence. "Akinek van kutyája tudja, mennyi szeretetet tudnak adni ezek a kisállatok. Valójában csak azt tudnak. Egy boldog társ bármi is történjen, és ez a legjobb bennük!" írta a poszt alá.