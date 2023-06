Persze, ma már semmi sincs, ami az online térbe ki nem kerül, ezért a színész is megosztott néhány pillanatot nyugat-balatoni élményeiről, leszögezve: ide biztosan visszatérnek.

A videóból az is kiderül: párjával itt ünnepelték házassági évfordulójukat, Edina tud pingpongozni és bábművészként is megállja a helyét. Persze, mint oly sokakat, őt is elvarázsolta a Festetics-kastély, amelynek járt a könyvtárában és a nemrégiben „hazakerült”, korabeli étkészlettel berendezett főúri ebédlőjében is.

A 87 ezer követőjével – fotók kíséretében ajánlva Keszthelyt – azt is megosztotta: „Izgalmas élményeket tudhattunk magunkénak. Hálásak vagyunk a sok kedvességért, a fantasztikus programokért, az animátoroknak a gyerekek elvarázsolásáért”. Az ide érkezők figyelmét arra hívta fel: aki a Balaton nyugati csücskében jár, annak a Festetics-kastélyba mindenképpen érdemes ellátogatni.

Pihenés a napsütötte szállodaerkélyen

Fotó: Facebook/ Som-Balogh Edina

S hogy az ajánlást komolyan gondolja, arról ízlése is tanúskodik. Közöségi oldalán, néhány nappal később, Delia Owens eddig már több mint 12 millió példányban eladott regényére hívta fel a figyelmet, amelynek címe sokak számára ismerős lehet: Ahol a folyami rákok énekelnek.

Erre, lehet, Keszthelyen még picit várni kell – de a jövő kiszámíthatatlan.