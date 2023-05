Zimány Lindát egy budapesti hotel előtt fotózták, hófehér, kivágott, testhez simuló ruhában. A modell a kép alá csak ennyit írt "White dresses never go out of style". Valóban a fehér ruha soha nem megy ki a divatból, de rajta bármilyen ruha jól állna.

Nézd meg a fotókat, nekünk elállt a lélegzetünk.