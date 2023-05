Kiss Balázs "Csiro" hévízi lakos, boldog férj és édesapa. Jelenleg épületburkolóként dolgozik, de korábban számos szakmában kipróbálta már magát, dolgozott többek között vendéglátósként, reklámszervezőkét és mélyépítőként is. Balázsnak nem ez volt az első televíziós szereplése, régebben a Honfoglaló műsorában mérettette meg magát.

- A Szerencsekerék más, ott többnyire tényleg minden a szerencsén múlik. Nem kell a játék előtt lexikonokat bújni, a legjobban úgy lehet felkészülni a műsorra, ha nézzük az előző adásokat, és a műsor előtt az ember megborotválkozik.

Mindenki kedves volt, de Sydney volt a legkellemesebb meglepetés

- A stúdióban mindenki nagyon barátságos és segítőkész volt, az ember érezte, hogy egy profi és felkészült csapat között mozog. Volt egy Dani nevű srác, aki mindenhova elkísért és szinte minden lépésben támogatott, ami sokat jelent az izgulós játékosoknak. A legnagyobb pozitív csalódás számomra azonban a szerencselány volt, Sydney. Ő a valóságban is elképesztően gyönyörű nő, és bár az emberek gyakran előítéletesek a különlegesen szép lányokkal szemben, Sydney valóban nagyon közvetlen, kedves és barátságos. Gyorsan megtaláltuk a közös témát is, mint kiderült, családi gyökerei révén Ő is kötődik egy kis zalai falucskához, Hévíztől nem messze.

A Szerencsekerékben nemcsak élmények, hanem új barátságok is születnek

- Jani, a játékostársam elképesztően jó példakép lehet mindannyiunk számára. Azt hiszem, pont olyan szeretnék lenni 70 éves korom felett, mint ő: életigenlős, energikus és pozitív életszemlélő. Vele azóta is tartom a kapcsolatot, számomra ő nagyon inspiráló személy, örülök, hogy megismerhettem.

"Fantasztikus játékostársaim voltak."

Forrás: TV2

A rózsaszín bicikli azért hazavágta…

- Izgatottan vártam, hogy kiderüljön, mi lesz a tárgynyeremény. Képzeletben már ott lebegett előttem egy forrólevegős fritőz, esetleg más szuper konyhai eszköz. Irtózatosan lassan fordult meg a nyereményes színpad, amikor pedig megláttam, hogy a nyereményem egy rózsaszínvázas, kis kosárkás női bicikli… akkor bár mosolyogtam, de be kell vallanom, nem a felhőtlen öröm tette – mesélte nevetve Balázs.

A zalai játékos összességében mégsem csalódott, hiszen olyan csodálatos nővel játszhatott együtt, mint Nyertes Zsuzsa, ezenkívül pedig egy új barátsággal, számtalan kedves ismeretséggel és szuper játékélménnyel gazdagodott. S bár Balázs pénznyereményt nem vitt haza, az ott átélt élmények és egy új barátság olykor bizony sokkal többet ér pár százezer forintnál. Ezért a különleges ajándékért – meg talán egy picit azért a rózsaszín bicikliért is – Balázs a műsornak és a lehetőségnek is rendkívül hálás.