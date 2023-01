- Én, aki egyébként tényleg úgymond a testéből él (igen tudom, hogy hogy hangzik, de ettől még tény, hiszen élsportoló vagyok) igyekszem a lehető legtürelmesebb lenni magammal szemben, pedig nyomaszthatna az is, hogy idén már kvalifikációs világbajnokságon kellene jól úsznom a saját elvárásaim szerint… Jelenleg máson van a fókusz, nem azon, hogy újra tökéletes sportolói alkatom legyen, és hiába is akarnám azonnal, a szervezetem nem úgy reagál még, ahogy szokott. A legfontosabb feladat most az életemben az, hogy a kisbabámat tápláljam. És igen, baromira zavarnak a felszedett kilók, nagyon frusztráló érzés levetkőzni fürdőruhára az uszodában. Időre van szüksége a testemnek arra, hogy újra a régi legyen. Van akinek több, és van olyan akinek kevesebb idő is elég ehhez, nekem egyértelműen az előbbi.

Tudatosan, naponta többször mondogatom magamnak ezeket, és nem azért, mert halogatom a dolgokat, vagy a kifogásokat keresem. Szeretem magamat, tisztelem a testemet és nem vagyok hajlandó szomorú lenni egy olyan dolog miatt, ami ellen tudok és fogok is tenni a jövőben, hiszen a célom, hogy újra versenyezzek. Nem tervezek előre, napról napra teszem a dolgokat magamért. Nem görcsösen, csak ahogy időm és energiám engedi. Mindezeknek köszönhetően a kisbabám szerencsére egy boldog és kiegyensúlyozott anyukát lát minden nap, és ez így van jól.

Aki hasonló helyzetben van, és szülés után nehezen találja önmagát, akárcsak én, annak azt üzenem, hogy nincs egyedül, és nem kell siettetni semmit. Maradjatok a jelenben és éljetek át minden pillanatot a kisbabátokkal, a többi meg majd szépen lassan úgyis alakul - üzeni a harmincéves édesanya.

A teljes bejegyzést itt olvashatják: