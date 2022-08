Kórház lett a dologból 1 órája

Megsérült a táncpróbán Zimány Linda

A kanizsai származúsú modell a Dancing with the Stars táncpróbáján, sérült le, Instagram történetéből pedig az is kiderül, hogy kórházba kellett mennie.

zaol.hu, origo.hu zaol.hu, origo.hu

Fotó: Archív

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik