Kata ezer szállal már inkább Pécshez kötődik, hiszen 2013-ban a baranyai megyeszékhelyen kezdte meg tanulmányait, s azóta ott él. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara Sporttudományi és Testnevelési Intézetének egyetemi tanársegédje (oktató), a PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola PhD-hallgatója.

– A karácsony az az ünnep és időszak, amikor van időnk lelassítani, a munkát arrébb helyezni és a szeretteinkkel foglalkozni – mesélte Kata. – Megállni kicsit és gondolkozni. Az utcán sétálva megcsodálni a karácsonyi fényeket. Ebben az időszakban nosztalgikus hangulatba kerülök, ugyanis számomra a karácsony a szeretet ünnepét és emellett egy újabb év elteltét jelenti. Sokszor visszagondolok az adott év történéseire, sikereire, örömteli perceire. Az új évvel pedig új célokat, kihívásokat állítok fel magamnak, és várom, hogy újabb akadályokat küzdhessek le a céljaim megvalósítása érdekében.

A fiatalasszony hozzátette: jelenleg az adventi időszak munkával telik, amikor nemcsak a hallgatók, de az oktatók is a félévzárással vannak elfoglalva. Azért a rohanás közepette a férjével feldíszítették a lakást, vasárnaponként meggyújtják az adventi gyertyát, a karácsonyi manók és fények már az ünnepet hirdetik. Legalább egyszer ellátogatnak a karácsonyi vásárba egy finom forralt bort inni és kürtőskalácsot enni.

Decemberben az egyetem által szervezett „jeges esten” a tánccsapatukkal korcsolyáznak, majd a hagyományoknak megfelelően a nagy családdal ünnepelnek előbb Nagykanizsán, majd a férjénél, Tamásnál Kaposváron.

– Családunkban szerencsére egyre több a kisgyermek, így az ünnep még bensőségesebb – folytatta Kata. – Testvéremnek, Dánielnek már két gyermeke van, unokatesóéknál is van már egy, illetve ilyenkor még a kereszt­lányomékat is meglátogatjuk. Szeretem a gyerekeket, és hálás vagyok, hogy ennyien vesznek körül. Azt, hogy a szüleimmel, a rokonokkal élhetjük át a karácsonyi ünnepkör szépségét és bensőséges légkörét, semmi nem pótolhatja. Szerencsésnek érzem magam, hogy az életem döntéseiben a legnagyobb támaszom a férjem, és édesanyám, édesapám is mellettem áll, biztat.

Kata gyermekkorát meghatározta a modern tánc, hiszen évekig a Szan-Dia Fitness SC táncosaként olykor a világot jelentő deszkákon bizonyított. Valóban szerencsés csillagzat alatt született, ugyanis az egyetemi évek alatt is táncolhatott. A PTE táncegyüttes színes csapatának immár hetedik éve tagja.

– Öt éve Szegeden rendezték meg az interregionális kupát, ahol pompon kategóriában az együttesünkkel elhoztuk a legfényesebb érmet, 2017-ben pedig Pécsen megvédtük címünket – tette hozzá. – A magyar egyetemi és főiskolai bajnokságon show cheer team kategóriában 2018-ban arany-, egy évvel később ezüstérmet szereztünk. Az elmúlt években a koronavírus-járvány kíméletlen csapásai miatt nem volt lehetőség versenyzésre. A cheerleading nevezetű fizikai aktivitás a talajtorna, az akrobatika és a tánc elemeit ötvöző mozgásforma. Ezen tevékenységet mint hivatalosan elismert sportágat két nagy részre különíthetjük el. Egyik válfaja a táncalapú performance cheer (freestyle pom, dzsessz és hiphop kategóriák), amely klasszikus, a másik moderntánc-alapokra épül.

Karácsonyi készülődés Vargáné Szalai Kata 2016-os Zala Szépe családjánál. Gyakran tölti az idejét a kanizsai szülői fészekben, testvérével, Dániellel és annak családjával. A nagy képen balról, dr. Molnár Erika, Szalai Dániel, Szalai Zalán, Szalai Luca, Vargáné Szalai Kata, Szalai Béla, Szalainé Berta Magdolna. Fotó : Szakony Attila

Azért, hogy még jobban elmélyítsem a tudásomat, elkezdtem egy felnőttképzést Győrben sport­edző-sportszervező szakon, ahol a cheerleading, perfor­mance cheer stílusok rejtelmeit sajátíthatom el. Közben megalakult a Pécs Cheer Squad felnőtt- és utánpótláscsapat, ahol vezetőedzőként számítanak rám. Vidám hangulatú, összetartó csapatról van szó, amely nyitott az újak befogadására, ezáltal rövid időn belül egy nagy család tagjának érezheted magad. Szakmaiságát tekintve vagány akrobatikus elemek, látványos táncok, pörgős zenék sorozata fogad minden jelentkezőt. Náluk mindkét nem megtalálhatja a hozzá leginkább passzoló mozgásformát.

Vargáné Szalai Kata letette a névjegyét Pécsen, két éve a munka elismeréseként átvehette az Egyetemi Sportéletért díjat is.