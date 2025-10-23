Szijjártó Péter: bekérettük az osztrák nagykövetet a ferencvárosi szurkolók vonatának megállítása miatt – frissült

Tájékoztatása szerint hat magyar konzul segíti majd a drukkereket:

kettő a stadionban, egy a Salzburg-Taxham állomáson, egy az Alter Markton, egy a hegyeshalmi gépjármű-határátkelőhelyen, egy pedig a hegyeshalmi vasútállomáson, majd a vonaton.

Végül pedig közölte, hogy ügyeleti telefonszám működik ezúttal is, ezt hívhatják baj esetén reggel hat órától: +43 660 259 3184.

A ferencvárosi szurkolók vonata hamarosan továbbindulhat Ausztriába

Az osztrák rendőrség megállította a ferencvárosi szurkolók különvonatát a határon, azonban hamarosan továbbindulhatnak Salzburg felé az esti mérkőzésre – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be, hogy

az osztrák rendőrség megállította a ferencvárosi szurkolók különvonatát a határon.

A bécsi nagykövetségünk és a konzuljaink közvetítésével a két rendőrség megegyezett, hogy magyar rendőrök kíséretével a vonat hamarosan továbbindulhat

– tudatta.

„Az előbb telefonon beszéltem osztrák külügyminiszter-kollégámmal, Beate Meinl-Reisingerrel, aki segítséget ígért a vonat továbbhaladása kapcsán” – folytatta.

Megteszünk mindent, hogy a Fradi szurkolótábora időben eljusson Salzburgba

– tette hozzá.

Szijjártó Péter: bekérettük az osztrák nagykövetet a ferencvárosi szurkolók vonatának megállítása miatt

Bekérettük a Külgazdasági és Külügyminisztériumba az osztrák nagykövetet, amiért nem engedték be a ferencvárosi szurkolók különvonatát a szomszédos országba

– írta a tárcát vezető Szijjártó Péter csütörtökön délután a Facebookon.

A miniszter felháborítónak és botrányosnak nevezte, hogy nem engedték be Ausztriába a szurkolókat, akik az esti Ferencváros–FC Salzburg futballmérkőzésre tartottak.

Az osztrák vasúttársaság és az osztrák rendőrség egymásra mutogattak, hitegették a szurkolókat és a magyar rendőröket, akikkel átvizsgáltattak újra mindenkit, azt ígérték, hogy így továbbmehetnek, majd mindenkit faképnél hagyva leléptek a helyszínről. A konzuljaink végig a helyszínen tartózkodtak és igyekeztek közbenjárni az osztrákoknál

– emelte ki.

„Elfogadhatatlan ez az osztrák eljárás, ezért ma délutánra bekérettük a Külügyminisztériumba Ausztria budapesti nagykövetét, hogy kifejezzük tiltakozásunkat”

– tájékoztatott.

Remélem, a játékosok a pályán egy nagy győzelemmel elégtételt vesznek az eset miatt!

– tette hozzá.