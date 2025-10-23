8 órája
Szijjártó Péter: bekérettük az osztrák nagykövetet a ferencvárosi szurkolók vonatának megállítása miatt – frissült
Hat magyar konzul is jelen lesz az FC Salzburg-Ferencváros futballmeccs helyszínén csütörtökön Ausztriában, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a meccs reggelén. Később kiderült, hogy az osztrák rendőrség megállította a ferencvárosi szurkolók különvonatát a határon, azonban hamarosan továbbindulhatnak Salzburg felé az esti mérkőzésre. A tárcavezető közölte: bekérették az osztrák nagykövetet a ferencvárosi szurkolók vonatának megállítása miatt.
A Ferencváros játékosai megköszönik a szurkolást (illusztráció)
Forrás: MTI
Fotó: Szigetváry Zsolt
Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az Európa-liga mérkőzésére a rendelkezésre álló összes (1500 darab) vendégjegy elkelt.
A szurkolók egy része szervezett utazás keretében különvonattal érkezik a helyszínre. Ők a voucherüket a Salzburg-Taxham állomáson válthatják majd, míg az egyénileg érkezők az Alter Markton – tudatta.
Tájékoztatása szerint hat magyar konzul segíti majd a drukkereket:
kettő a stadionban, egy a Salzburg-Taxham állomáson, egy az Alter Markton, egy a hegyeshalmi gépjármű-határátkelőhelyen, egy pedig a hegyeshalmi vasútállomáson, majd a vonaton.
Végül pedig közölte, hogy ügyeleti telefonszám működik ezúttal is, ezt hívhatják baj esetén reggel hat órától: +43 660 259 3184.
A ferencvárosi szurkolók vonata hamarosan továbbindulhat Ausztriába
Az osztrák rendőrség megállította a ferencvárosi szurkolók különvonatát a határon, azonban hamarosan továbbindulhatnak Salzburg felé az esti mérkőzésre – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.
A tárcavezető arról számolt be, hogy
az osztrák rendőrség megállította a ferencvárosi szurkolók különvonatát a határon.
A bécsi nagykövetségünk és a konzuljaink közvetítésével a két rendőrség megegyezett, hogy magyar rendőrök kíséretével a vonat hamarosan továbbindulhat
– tudatta.
„Az előbb telefonon beszéltem osztrák külügyminiszter-kollégámmal, Beate Meinl-Reisingerrel, aki segítséget ígért a vonat továbbhaladása kapcsán” – folytatta.
Megteszünk mindent, hogy a Fradi szurkolótábora időben eljusson Salzburgba
– tette hozzá.
Bekérettük a Külgazdasági és Külügyminisztériumba az osztrák nagykövetet, amiért nem engedték be a ferencvárosi szurkolók különvonatát a szomszédos országba
– írta a tárcát vezető Szijjártó Péter csütörtökön délután a Facebookon.
A miniszter felháborítónak és botrányosnak nevezte, hogy nem engedték be Ausztriába a szurkolókat, akik az esti Ferencváros–FC Salzburg futballmérkőzésre tartottak.
Az osztrák vasúttársaság és az osztrák rendőrség egymásra mutogattak, hitegették a szurkolókat és a magyar rendőröket, akikkel átvizsgáltattak újra mindenkit, azt ígérték, hogy így továbbmehetnek, majd mindenkit faképnél hagyva leléptek a helyszínről. A konzuljaink végig a helyszínen tartózkodtak és igyekeztek közbenjárni az osztrákoknál
– emelte ki.
„Elfogadhatatlan ez az osztrák eljárás, ezért ma délutánra bekérettük a Külügyminisztériumba Ausztria budapesti nagykövetét, hogy kifejezzük tiltakozásunkat”
– tájékoztatott.
Remélem, a játékosok a pályán egy nagy győzelemmel elégtételt vesznek az eset miatt!
– tette hozzá.