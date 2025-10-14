Hat konzul lesz jelen a portugálok elleni világbajnoki selejtező mérkőzésen

A tárcavezető először is arról számolt be, hogy a jegyértékesítés lezárult, és 1436 darab vendégjegy kelt el szervezett módon a magyar drukkerek részére a José Alvalade stadionba.

A magyar kezdőcsapat a Magyarország–Portugália közötti labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. szeptember 9-én

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Kiemelte, hogy a gyülekezési pont a Telheiras metrómegállónál lesz, amely mintegy fél kilométerre van az aréna vendégszektorának bejáratától, ahova a vonulás 18 órakor kezdődik.

Összesen hat konzul és a minisztérium egy kiküldött sportdiplomáciai munkatársa teljesít szolgálatot majd Lisszabonban a nap folyamán, közülük ketten a repülőtéren. (…) Két kollégám ott lesz a gyülekezési ponton, ketten pedig a stadionban a sportdiplomáciai munkatársunkkal együtt

– tudatta, aláhúzva, hogy

a ki- és hazautazó szurkolóknak is segítséget nyújtanak majd a repülőtéren.

„Ha bárkinek bármilyen problémája, gondja adódik vagy segítségre lenne szüksége, akkor kérem, hogy forduljon bizalommal a konzul kollégákhoz” – fogalmazott.

A miniszter arra is kitért, hogy ügyeleti telefonszám működik ezúttal is már reggel 6 órától:

+36 30 120 9151.

Az Országos Rendőr-főkapitányság részéről pedig két fő utazik ki a helyszínre, akik a helyi biztonsági szervekkel és rendőrséggel tartják majd a kapcsolatot – tájékoztatott.

„Reméljük, hogy szép eredménnyel hozza le a meccset a válogatott és nagy lépést teszünk a világbajnoki részvétel felé. Mindazoknak, akik elutaztak és az itthon maradóknak is jó szurkolást és magyar pontot, magyar pontokat kívánok!” – mondta.