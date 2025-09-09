59 perce
Bognár György a portugálok elleni meccs előtt szállt bele Marco Rossiba
Éles kritikát fogalmazott meg Marco Rossi döntéseivel kapcsolatban Bognár György, a Paks vezetőedzője. Még ha igaza is van, az időzítés – éppen a Portugália elleni meccs előtt – zavart keltett a médiában. Mint ismert, kedden 20:45-től a magyar válogatott a Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadja a Puskás Arénában világbajnoki selejtezőn. Szoboszlai Dominikék az írek elleni dublini meccset tartották a legfontosabbnak, most viszont a legkeményebb kihívás következik: Cristiano Ronaldo vezette portugál csapat ellen, akiket még sosem tudtak legyőzni a mieink.
Bognár György ezúttal sem fogta vissza magát
Hírfolyamot indítunk a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőről, amelyben megtalálhatók a meccs előtti legfontosabb hírek, érdekességek. A mérkőzés alakulásáról folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat.
Bognár György élesen támadta Marco Rossit a portugálok elleni meccs előtt
Az Origo írta meg, hogy Bognár György ezúttal sem fogta vissza magát, és nyíltan bírálta Marco Rossit.
Az Írország elleni vb-selejtezőn a magyar válogatott 2−0-s előnyről végül 2−2-es döntetlent játszott, amit Bognár szerint a szövetségi kapitány rossz cseréi, például Varga Barnabás lecserélése, és a feladott támadójáték eredményezett. Szakértők szerint az időzítés miatt a kritikák „jól időzített bomba” a média hullámain.
Marco Rossi születésnapján jön a nagy meccs
Marco Rossi számára különleges lesz a Portugália elleni összecsapás, hiszen a magyar válogatott szövetségi kapitánya éppen szeptember 9-én ünnepli 61. születésnapját.
Ilyen mezben lépnek pályára Szoboszlaiék a portugálok ellen
Szoboszlaiék ezúttal teljesen fehér szerelésben veszik fel a harcot Cristiano Ronaldóékkal.
A mérkőzés 20.45-kor kezdődik, az Origón folyamatosan frissülő szöveges élő tudósítás formájában követhetik az eseményeket.
Diogo Jota emléke előtt tiszteleg a a magyar tábor
A első hazai mérkőzés előtt a legnagyobb magyar szurkolói tábor, a Carpathian Brigade közleményt adott ki, amelyben leírta, hogy a nyáron elhunyt portugál testvérpárra, Diogo Jotára és André Silvára is szeretnének megemlékezni − tudta meg a Magyar Nemzet.
A Carpathian Brigade azt írja, hogy „a mérkőzés 20-21 perce között szeretnénk tiszteletünk leróni a vendégek közelmúltban tragikusan elhunyt futballistája, Diogo Jota emléke előtt. A vastapshoz várjuk a teljes publikum csatlakozását.”
