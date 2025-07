„Egy toronydaru nem dolgozott annyit” – így győzött a Szamuráj Jack csapata

Az 57. Kékszalagon a Szamuráj Jack nevű egytestű hajó szenzációs eredménnyel nyerte meg a versenyt: 8 óra 35 perc alatt teljesítette a távot, amivel nemcsak az idei évben, hanem történelmi léptékben is kiemelkedőt alkottak. Ilyen időeredményt korábban egytestű hajóval még soha senki nem ért el, hiszen a Balaton körbevitorlázása ilyen sebességgel korábban kizárólag többtestűeknek sikerült.

3 arany- és egy ezüstérem a keszthelyiek mérlege az 57. Kékszalagon

Fotó: Mészáros Annarózsa

A keszthelyi sikerszéria az 57. Kékszalagon

A hajó tulajdonosa, Hancs Imre nemcsak a fedélzet mestere, de az egyik hajós is – saját szavaival élve: – Én vagyok az erőember. A csörlőt kezelem. Egy toronydaru nem dolgozott annyit, mint én ezen a versenyen – mondta elérzékenyülve Imre.

A megmérettetés nemcsak technikai, de fizikai szempontból is rendkívül kemény próbatétel volt. – A hajó a verseny 90 százalékában a teljesítőképessége határán ment. A végén már mozogni se tudtunk. De ez egy igazi csapatmunka volt – és az eredmény önmagáért beszél.

A Szamuráj nemcsak a saját kategóriáját uralta, hanem öt katamaránt is maga mögé utasított, amelyek közül több műszaki hiba miatt kiállni kényszerült. – Mi vigyáztunk a hajónkra, nem hajszoltuk túl, de ott voltunk a határon. Ez volt a kulcs.

A csapat most a jövőbe tekint: céljuk, hogy továbbfejlesszék a hajót, akár szárnyas rendszerrel, hogy komolyan megszorongathassák a nagy, többtestű egységeket is. Ehhez azonban komoly műszaki és pénzügyi háttérre van szükség. – A versenyzést megoldjuk magunknak. Ami most kellene, az a fejlesztéshez szükséges támogatás. Karbontechnológiáról beszélünk – ez tőkeigényes. De ha sikerül, akkor új szintre léphetünk – mondja Imre.

A Szamuráj Jack csapatát is köszöntötték a keszthelyi ünnepségen

Fotó: Mészáros Annarózsa

A győztes csapat tagjai:

Takács Péter – kormányos

Hancs Imre

Horváth Viktor

Svastits Attila

Sághy Attila

Hajnal Ádám

Rekordidő alatt kerülte meg a tavat a Szamuráj Jack

Fotó: Mészáros Annarózsa

Aranyesőt hozott a szél

Az 57. Kékszalagon az ORC osztályban a NordX nevű hajó diadalmaskodott, 11 óra 20 perces teljesítménnyel. A dán gyártmányú X-99-es típusú hajó tulajdonosa, Tóth Balázs büszkén mesélt az eredményről: – Céloztuk a dobogót, de az első helyet nem mertük remélni. Hatalmas ajándék volt ez a szél, ilyen ritkán van. A rajt napján este befutni még naplemente előtt, az óriási élmény – egy nagy rohanás volt, de bírta a technika, és bírtuk mi is.

A NordX hatfős legénységgel versenyzett, akik már nem először vitorláztak együtt. – Ezzel a hajóval ez a második szezonunk, de a csapat nagy része már az előző hajón is együtt volt, úgyhogy jól össze vagyunk szokva – mondta Balázs.