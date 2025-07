FC Nagykanizsa: már csak két hely van az öltözőben

A labdarúgó NB III. jövő hétvégi rajtjára készülő FC Nagykanizsa az első félidőben 1-0-ra vezetett, a mérkőzés végeredménye pedig 2-2 lett. A hazaiak mindkét gólját János Norbert szerezte.

A kép a keddi, lendvai mérkőzésen készült az FC Nagykanizsa bemelegítést végző játékosairól.

Fotó: Kühne László

- Kedd este ugyancsak pályán volt a csapat, az a lendvai mérkőzés soron kívül került be a programba, és úgy döntöttünk, az NK Nafta elleni találkozó kapja a prioritást - fogalmazott Gabala Krisztián, az FCN edzője. - Ennek megfelelően szerdán a terhelés kapta a hangsúlyt, szakmai szempontból nem is igazán lehet értékelni ezt a 90 percet.

Az FC Nagykanizsa merít a saját utánpótlásából is

Tovább formálódott viszont a dél-zalaiak kerete. A klub leigazolta Kaposvárról a kapus Mikler Dánielt, míg a szombathelyi Illés Akadémiáról egy testvérpár, a jobbhátvéd Őri Bálint és a kapus Őri Krisztofer került Kanizsára. Utóbbiak megfelelnek a fiatalszabálynak is. Ugyanez elmondható a 2008-as születésű középpályásról, Bagladi Kornélról, aki a piros-kékek saját utánpótlásából került be teljes jogú tagként a felnőtt keretbe. Gabala Krisztián elmondta: még két kiadó hely van az öltözőben, a következő napokban ezt is igyekeznek feltölteni.

A csapat szombaton (18 óra) a szlovén II. ligás Beltinci vendégeként tartja meg bajnoki főpróbáját.