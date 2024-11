ZTE FC – Soproni Egyetem 5-0 (3-0)

Zalaegerszeg. Jv.: Pázsi.

ZTE FC: Kiss – Hetyei (Gumhert), Tóth K., Simon, Varga (Bicsák), Kopcsándi, Melus (Szegedi), Harsányi, Horváth K. (Major), Király, Mezőfi. Edző: Pergelné Kalamár Andrea.

Gólszerzők: Tóth K. (18.), Melus (32.), Király (35.), Mezőfi (75.), Szegedi (89.).

A ZTE rögtön a mérkőzés kezdése után támadólag lépett fel és kapuja elé szorította ellenfelét. A házigazdák erőfeszítései nem is voltak hiába, hiszen gyorsan megszerezték a vezetést, miközben a vendégek helyzetekig sem jutottak el. Az első félidő hajrájában a zalaiak három perc alatt két gól szereztek, ezzel pedig el is döntötték a mérkőzést. A szünet után ott folytatta a kék-fehér alakulat, ahol előzőleg abbahagyta, továbbra is uralta a játékot, s bár a Sopron keményen védekezett, az újabb gólokat és a nagy különbségű vereséget nem tudta megakadályozni.

A csoport újonca ellen a hazaiak végig irányítottak és több hetes kihagyás után ismét győzelemnek örülhettek.

Pergelné Kalamár Andrea: „Végig irányítottuk és ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk.”

FC Nagykanizsa – Kelen SC 5-0 – a félidőben félbeszakadt

Nagykanizsa, 30 néző. Jv.: Bánki.

FCN: Sebők – Szabó Zs., Molnár R., Oravecz-Molnár, Gergelics – Németh P., Sóstai, Nagy-Fáró, Pintér D. – Szollár, Domján-Köröcz. Edző: Domján Péter.

Gólszerzők: Domján-Köröcz (1., 5., 42.), Szollár (12.), Németh P. (29.).

– A szünet után az ellenfél nem tért vissza a pályára, egyszerűen hazamentek – összegezte a történteket a hazai szakmai stáb részéről Benedek József. – Már az első félidőben tetemes előnyre tettünk szert, a cserejátékos nélkül érkezett fővárosiak egyik labdarúgója pedig megsérült, s ezek miatt dönthettek úgy, hogy inkább nem vállalják a folytatást.

A hét közepére aztán megszületett a várható döntés a versenybizottságnál, a mérkőzést a pályán elért eredménnyel igazolták, vagyis az FC Nagykanizsa 5-0-a gólkülönbséggel megkapta a három pontot. Hazai részről Domján-Köröcz Bianka mesterhármasa érdemel még említést.

A dél-zalai csapat pedig nem marad sokáig meccs nélkül, hiszen szombaton (11 óra) a Paksi SE látogat az Olajbányász-stadionba, mely ellen a hazaiak ismét reménykedhetnek a három pont megszerzésében. A ZTE FC-re viszont közben jóval nehezebb kirándulás vár, hiszen a második helyezett Budafoki LC otthonába látogat a csapat. Ez az összecsapás szombaton 14 órakor kezdődik.