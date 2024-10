És büszkén mondhatjuk el, hogy Dunakeszi a sportoló nemzetté válás egyik legfontosabb pillére, egyik legfontosabb helyszíne lett itt Magyarországon. Hiszen itt Dunakeszin, a diáknegyeddel együtt, immáron hat sportcsarnokban, két komplett sporttelepen, szabadtéri sportparkokban, továbbá most már egy, a város határain túl is jelentőséggel bíró uszodában is sportolhatnak az itteni fiatalok